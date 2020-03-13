Состояние здоровья 70-летнего Валерия Леонтьева ухудшилось

Валерий Леонтьев всерьез разволновал своих поклонников тревожным сообщением. Певец заявил, что вынужден отменить концертное выступление из-за болезни. Чуть позже стало известно, что Леонтьев перенес операцию, — сообщает “КП”.

“Мне бесконечно жаль, но сегодняшний вечер мы не сможем провести вместе… Я сорвал спину и пару дней мне придется полежать… Не злитесь на меня… Так устроена жизнь: человек предполагает, а Бог располагает…”, — обратился к поклонникам Валерий Леонтьев.

Публика стала засыпать кумира сообщениями в блоге. В итоге концертный директор звезды раскрыл некоторые подробности о состоянии 70-летнего музыканта.

“Он делал операцию на спину в январе. У него какое-то обострение, я даже не могу сказать профессиональным языком…”, — цитирует Бориса Чигирева 5-tv.ru.

Стоит отметить, что в последнее время Валерий Леонтьев ведет здоровый образ жизни. Он совсем не пьет и бросил курить.

“Уже год не пью. Решил хотя бы год провести без алкоголя. Курить тоже бросил, хотя 40 лет дымил. Бывало до двух пачек в день выкуривал. Причем ничего серьезного не делал — никотиновые жвачки пожевал и бросил. И стараюсь высыпаться. От этого тоже многое зависит”, — делился артист.