“Вот я и на пляже! После напряженки, говорят, это полезно. Расслабон…“ — по-молодежному отчитывается Петросян топлес.
#никчемуслова — одним хэштегом все пытается выразить его молодая супруга. Зато она оказалась более словоохотливой в комментариях. В частности, ответила на вопрос, чувствуется ли в ОАЭ какая-то паника в связи с уже пандемией коронавируса. “Здесь абсолютная тишина и покой. Никакой паники я не видела”, — ответила Татьяна.
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Большой интерес читателей привлек купальник Брухуновой. Пытливые умы даже нашли его в продаже. Оказалось, его стоимость — 25 тысяч долларов. Неплохо…