Девушка выложила в социальной сети снимок с отдыха в Италии. В своей публикации она уточнила, что посещала страну до вспышки коронавирусной инфекции.
Интернет-пользователи в комментариях поинтересовались состоянием здоровья звезды «Моей прекрасной няни».
"Все хорошо, мы молимся за ее скорейшее выздоровление", - ответила Анна своим фолловерам.
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Моя поездка в Италию для меня стала очень знаковой и помогла мне вновь приоткрыть створки своей души и вкусить краски жизни. Увидев другие миры, людей и культуру, ты капля за каплей меняешь свою картину мира и представление о нем. Хочу немного рассказать вам о городах, в которых мне удалось побывать во время моей поездки. Конечно Рим, чья история насчитывает почти три тысячи лет, и конечно же наследие его цивилизации, которое оказывает огромное влияние на мировую культуру. Флоренция, где расположен бесподобный собор Санта-Мария-дель-Фьоре и музей Уффици, конечно же Ватикан с неописуемым собором святого Петра и Сикстинской Капеллой. Сиенна - удивительный город, расположенный в регионе Тоскана,который сохранил в себе средневековые сооружения и исторические памятники просто сражает свой красотой. Ты будто попадаешь в настоящий Хогвартс))
Под предыдущим постом одна из подписчиц рассказала о смерти своей матери два года назад из-за онкологии.
"Очень сочувствую вашей потере. Но в нашем случае все будет хорошо, и мы победим, я уверена", - написала в ответ дочь Заворотнюк.
Новости в прессе о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк появились в августе 2019 года. Некоторые средства массовой информации писали, что у актрисы диагностировали злокачественную опухоль головного мозга. Близкие артистки долго не комментировали эти сообщения, однако спустя некоторое время подтвердили, что она проходит курс лечения.