Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери

Дочь российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Анна выразила уверенность, что ее мать поправится. Об этом она написала в комментариях к посту, опубликованном на ее странице в Instagram.

Девушка выложила в социальной сети снимок с отдыха в Италии. В своей публикации она уточнила, что посещала страну до вспышки коронавирусной инфекции.

Интернет-пользователи в комментариях поинтересовались состоянием здоровья звезды «Моей прекрасной няни».

"Все хорошо, мы молимся за ее скорейшее выздоровление", - ответила Анна своим фолловерам.

Под предыдущим постом одна из подписчиц рассказала о смерти своей матери два года назад из-за онкологии.

"Очень сочувствую вашей потере. Но в нашем случае все будет хорошо, и мы победим, я уверена", - написала в ответ дочь Заворотнюк.

Новости в прессе о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк появились в августе 2019 года. Некоторые средства массовой информации писали, что у актрисы диагностировали злокачественную опухоль головного мозга. Близкие артистки долго не комментировали эти сообщения, однако спустя некоторое время подтвердили, что она проходит курс лечения.