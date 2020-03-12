Юля Савичева госпитализирована с разрывом мышц и "дикой болью"

33-летняя российская певица, финалистка телепроекта «Фабрика звёзд 2» и участница конкурса «Евровидение 2004» Юля Савичева сообщила своим поклонникам, что находится в больнице и вынуждена отменить концерты.

"Разреветься хочется, что же это такое, все не слава Богу. Дотренировалась, называется", - написала артистка.

Оказалось, что певица отрабатывала со своим хореографом танцевальный номер для концертов и получила травму. По ее словам, дала о себе знать старая травма, полученная десять лет назад на съемках проекта "Звездный лед".

"Сижу в больнице, каждый поворот в сторону - дикая боль. Мышцы пресса снова надорваны...", - призналась она своим поклонникам.

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Юля также отметила, что врачи на ближайшие три недели прописали ей строгий постельный режим, максимальный покой и ежедневные процедуры.

"Дорогие мои, сейчас мы вынуждены перенести концерты, которые были запланированы на Дальнем Востоке", - сообщила Савичева, пообещав, что обязательно приедет в регион, когда придет в норму.

На это сообщение отреагировал Филипп Киркоров: "Бедная моя девочка, выздоравливай скорей! Как же так, только вот позавчера у Юдашкина - красивая, весёлая....".

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