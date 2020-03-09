"Отдельные поздравления чудесным девчонкам моей семьи", - написал телеведущий, перечислив свою супругу Аллу Пугачеву, ее дочь Кристину Орбакайте, Клавдию Земцову - дочь Кристины Орбакайте и бизнесмена Михаила Земцова, а также свою дочь Лизу.

Галкин сообщил, что в настоящий момент находится на гастролях, но мысленно - со своей семьей.

"Будьте счастливы", - добавил Галкин.

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Отдельные поздравления чудесным девчонкам моей семьи @alla_orfey, @orbakaite_k, @claudiazemtsova и Лизочке! Я на гастролях, но мысленно с вами, будьте счастливы! За видео спасибо фан-странице @maximalla_family #8марта #алла #кристина #елизаветагалкина #клавдияземцова

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on Mar 8, 2020 at 4:09am PDT

Поздравление телеведущий сопроводил видеороликом, который сделали поклонники звездной семьи с фан-страницы. Под песню "Ты со мной", которую исполняют вместе Кристина Орбакайте и Алла Пугачева демонстрируются семейные фотографии и видео.

"С прекрасным праздником весны и любви!!!!!", - отреагировала на запись актриса Елена Воробей.

"Очень трогательное поздравление", - откликнулась одна из пользовательниц.