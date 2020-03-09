ВИДЕО | "Поздравь меня, мразь!" Семен Слепаков затроллил женщин праздничной песней

Юморист посвятил праздничную песню всем женщинам страны. Однако текст произведения вызвал большие разногласия в Сети. Некоторые не оценили шутки артиста и сочли композицию оскорбительной, — сообщает StarHit.

40-летний Семен Слепаков не раз подвергался критике из-за своего неоднозначного юмора. На этот раз тоже не обошлось без осуждения со стороны поклонников. Новое творение Слепакова с громким названием «Поздравь меня, мразь» затрагивает тему отношений между мужчиной и женщиной. Комик поет от лица девушки, которая на протяжении всей песни унижает возлюбленного, обзывает обидными словами и требует подчинения.

Под занавес клипа Слепаков уже от себя называет мразью другого человека. Ну да лучше один раз увидеть.

View this post on Instagram A post shared by Семен Слепаков (@slepakovsemyon) on Mar 7, 2020 at 12:57am PST

Когда шоумен опубликовал в Инстаграм видеоролик, многие подписчики поддержали артиста. «Семен! Вы, как всегда, превосходны!»; «Классная песня про российских женщин»; «Великолепно! И, к сожалению, в 90 процентах случаев очень точно», — прокомментировали запись почитатели Слепакова. Однако другая часть публики сочла такой юмор неуместным. Некоторые отмечали, что слова звучат неуважительно как по отношению к мужчинам, так и женщинам. «Лучше уж никак, чем как-нибудь…. Исписался»; «Грустно после такого «шедевра»; «Мне кажется, слишком уж грубо. Ну не так мы думаем про мужчин, совсем не так», — возразили оппоненты.

Кроме того, у подписчиков вполне оправданно сложилось ощущение, что Семен попытался «хайпануть» на недавней истории с россиянкой Яной Даньковой, которая в прошлом месяце побила таксиста в порыве истерики. Видео с инцидентом попало в интернет и вызвало большой резонанс. Из-за отказа ее везти, девушка набросилась на мужчину с кулаками и выкрикивала фразы, которые комик взял за основу в его новой композиции.