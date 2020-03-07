Дочь Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за матери

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна опубликовала в Instagram письмо-послание тем, кто ее поддерживает. «Сказать что у меня стресс, - это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу», - начала она свое повествование.

Анна добавила, что ей есть, что рассказать, но пока она будет держать всю информацию в тайне. Она находится в поисках опоры, хотя родственники и знакомые ей помогают. Также дочь актрисы надеется, что с поддержкой и молитвами мать выздоровеет.

Пользователи сети выразили сочувствие Анне. «Дай Бог вашей маме и вашей семье преодолеть все эти испытания!» - сотней сообщений такого рода пестрит лента аккаунта девушки.

Между тем, что происходит с известной актрисой, остается тайной. Анна Заворотнюк-Стрюкова ведет в Instagram страницу поддержки матери, на которой опровергается информация о здоровье артистки, поступающая из различных СМИ. Однако никаких утверждений при этом не делается, что ставит в тупик миллионы россиян.