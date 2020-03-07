"Рожающее быдло" - не оскорбление: результат экспертизы текста Водонаевой

Разбор своего поста в Инстаграме с призывом “не рожать рабов этому государству” Алена Водонаева заказала параллельно с лингвистической экспертизой от МВД. И “водонаевская” оказалась готова раньше, — утверждает “КП”.

Напомним, после заявлений в Инстаграме, где звезда “телестройки” “Дом-2” заявила, что “в России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем”, полиция начала проверку: в словах Водонаевой ищут признаки экстремизма.

Алена Водонаева с радостью сообщила подписчикам (а их у нее более 2 млн), что никаких нарушений в ее фразах не выявлено. На одиннадцати страницах, которые телезвезда опубликовала полностью, доктор филологических наук, профессор кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Михаил Осадчий подробно разбирает тот самый пост в соцсетях.

“Приведенное описание содержит указание на два типа жителей России — богачи (то есть богатые люди) и необразованное быдло (то есть грубые, малокультурные, бессловесно-послушные люди), — пишут эксперт со ссылкой сразу на несколько словарей. — Важно, что автор делает оговорку “в большинстве своем”. Данная оговорка указывает на то что предлагаемое распределение двух поведенческих стратегий по двум приведенным типажам является некатегоричным, не отражает всех случаев. Данная оговорка исключает возможность экстраполяции описанной ситуации на все случаи рождения детей, то есть исключает полное обобщение”.

Между тем, специалист признает, что слово “быдло” унижает человеческое достоинство. Однако, мол, Водонаева презирает не просто быдло, а быдло, рожающее детей при отсутствии денег. А значит, уровень достатка в ее тексте не является предметом оценки. Таким образом, в своих выводах Осадчий указал, что никаких нарушений — ни унижения достоинства по признаку финансовой состоятельности, ни возбуждения вражды — в словах телеведущей нет.

“Сделали дубль этих документов в помощь экспертам МВД, и теперь с нетерпением ждем результата, — победоносно объявила Алена Водонаева в своем Инстаграме”.

Впрочем, российское правосудие может прийти к прямо противоположному результату. В этом случае “быдло” может привести к реальному наказанию вплоть до 5 лет тюрьмы.