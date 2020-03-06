Стриптизер Тарзан раскрыл секрет счастливого брака с Королевой

Известный российский артист Тарзан (настоящее имя - Сергей Глушко) стал гостем «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» на «Русском радио». В эфире радиопередачи муж популярной певицы Наташи Королевой (имя при рождении – Наталия Порывай) рассказал о жизни со знаменитостью, а также поделился навыками построения здоровых и крепких отношений.

В разговоре с ведущей 49-летний стриптизер признался, что изначально в его союз с известной исполнительницей никто не верил, и им пророчили скорый развод, однако звездная пара сумела всех удивить: в этом году Сергей и Наталия отмечают 20-летний юбилей совместной жизни. По словам артиста, залогом долгого и счастливого брака в его случае стало умение "уложить свою гордыню и уверенность" и просто признавать свою неправоту. Кроме того, Глушко и Королева умеют "слышать и слушать друг друга" и готовы идти на компромисс во избежание серьезных ссор, а это одни из самых необходимых навыков для сохранения мира в семье.

Тарзан также признался, что они с супругой всегда помнят о такой важной дате, как день свадьбы. Муж и жена всегда находят возможность отпраздновать важное событие и уделить время друг другу.