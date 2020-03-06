ВИДЕО | Кэти Перри перестала скрывать беременность от Орландо Блума

Американская певица Кэти Перри объявила о беременности от британского актера Орландо Блума. Полуобнаженная поп-исполнительница показала округлившийся живот в клипе на песню Never Worn White, опубликованном на ее YouTube-канале в четверг, 5 марта.

Артистка призналась в Twitter, что рада публичному объявлению о беременности: “Господи, так рада, что больше не нужно втягивать его. Или таскать с собой большую сумку”.





Кэти Перри и Орландо Блум обручились в феврале 2019 года.