Стендап-комик Евгений Чебатков: когда ты занимаешься стендапом - ты всегда близок к сумасшествию

Евгений Чебатков – комик из Казахстана с литовскими корнями. Он успел поколесить по всему миру, учился в Северной Америке, где и увлекся стендапом, а после перебрался в Москву, где уже много лет успешно совмещает работу на Comedy Radio с такими проектами как Stand Up на ТНТ, "Прожарка" (ТНТ4), Labelcom (Youtube) и многими другими.

Недавно Евгений Чебатков выступил со своим стендапом в Вильнюсе. Delfi поговорил с Евгением о политике, публике в странах Балтии, КВН и многом другом.

Корни

Евгений родился в Казахстане. Позже он переехал в Канаду, где отучился в колледже, а затем переехал в Москву.

"Казахстан - это место, где есть смесь разных культур. Большинство людей, которые так или иначе там оказались, оказались там, потому что их просто туда сослали в какой-то момент. Мои национальные корни перемешаны: у меня есть и литовские корни, и шведские, по бабушке, и русские.

Я сделал тест ДНК ради любопытства, потому что считаю, что нас во многом определяют наши корни. И там в очередной раз увидел корни, о которых знал. На самом деле, о своих литовских корнях я упоминал только выступая в Вильнюсе, потому что было интересно этим поделиться", - рассказывает стендап-комик.

Как затянуло в юмор и о КВН

"Я начал заниматься стендапом в 25 лет. Мне это понравилось, понравился формат стендап-комедии, и я решил себя там попробовать. По факту я начал со сторителлинга (рассказа историй, - ред.), потом перебрался в классический стендап и занимаюсь им. Но я не юморист, я стендап-комик", - рассказывает Евгений.

Foto: Elena Mikhailava

Карьера Евгения в этой сфере, в отличие от "коллег по цеху", началась не с КВН. Delfi спросил о том, какое отношение у Евгения к известному КВН, и что на это повлияло.

"Отвратительная игра, всем сердцем ненавижу КВН. Это какая-то юмористическая коллективизация. Мне это не близко и неинтересно. Я считаю, что КВН - это такой жанр, который кому-то нравится, но для меня это неинтересно и невесело. Когда-то был период, когда КВН был крутой, были крутые команды. Мне он не нравится на уровне идеи. Не то чтобы там все, что они делают, несмешно. Там бывают очень крутые, близкие к гениальности номера. Запросто. Потому что делают их талантливые люди.

И не в людях проблема, не в КВНщиках. А в том, какова идея: то, что ты должен платить деньги за то, чтобы выступать, что это все - какие-то лиги, редакторы… Я знаю это из рассказов друзей, большинство из которых через это прошли. У меня и без этой информации было довольно негативное отношение, а с ней... Для меня самое интересное - видеть человека, который искренне делится своими собственными переживаниями, размышлениями. А когда это происходит в группе людей, которые прячутся друг за другом... это просто не мое", - заключает Евгений, тут же выделяя главное отличие между КВН и стендап-комедией.

"Стендап-комедия - она о постоянном самокопании. Ты рассказываешь о своих комплексах, это - терапия на сцене. Она абсолютно действенна. Как правило, я все свои проблемы выносил на сцену. Какие-то снимал, какие-то - нет. Это как рассказать все попутчику, которого ты никогда не увидишь, в поезде. Ты рассказал, тебе стало лучше. Ты высмеял проблемы внутри себя, пошел дальше. Это делает тебя сильнее.

А КВН - это вымысел над вымыслом. Просто представьте, такой случай, где-то в аптеке, абстрактно... Зачем мне это представлять? Мне это неинтересно. Мне интересно слушать о проблемах человека, как он их решает. Он может говорить банальности, но мне будет интересно узнать, как он к этому пришел, его мыслительный путь. И это гораздо интереснее, чем представлять случай, условно, в хлебобулочном".

Аудитория и шутки

Юмор - вещь тонкая, ведь никогда не знаешь, в какой момент можешь задеть человека какой-либо шуткой. Евгений отмечает, что шутить можно на любую тему, однако большую роль в этом играет доверие зрителя и его отношение к тебе.

"У меня нет табу на шутки. Есть табу на темы. Идеальное мастерство - когда ты можешь шутить на любую тему. Тут вопрос мастерства, доверия зрителей. Если они знают тебя, доверяют тебе - они позволят разговаривать, рассуждать на любую тему, потому что они знают, что ты оправдаешь это крутым материалом, крутыми шутками. И они готовы это слушать. А если тебя никто не знает, и ты выходишь и говоришь на какие-то отвратительные темы - скорее всего, люди отключатся и не будут тебя слушать, потому что они тебя не знают", - делится размышлениями стендап-комик.

На вопрос о том, были ли шутки, за которые ему приходилось извиняться, Евгений вспомнил произошедшую недавно ситуацию с шутками в адрес Томского футбольного клуба "Томь".

"Я один раз извинялся перед футбольным клубом "Томь". Я рассказывал, что болел за них, и они никогда не выигрывали, когда я приходил на их матчи. Это просто факт. Дальше, я согласен, было несколько неприятных, может, обидных шуток.

Когда ты занимаешься комедией, у тебя немного стираются понятия обидно/не обидно. Я все примеряю на себя: думаю, если бы обо мне так сказали, было бы мне обидно? Нет? Ну, тогда я говорю. Есть много вещей, которые, если бы сказали обо мне, мне было бы обидно. Такие вещи я не позволяю себе говорить о других людях. А здесь я отзеркалил это на себе, подумал, что у меня не было бы какого-то неприятного чувства.

Оказалось, людей это задело, я извинился. Капитан команды "Томь" очень эмоционально мне рассказал, что, пока я там в Москве своей хиханьки-хаханьки про них делаю, они жизнь свою оставляют, играя за клуб, который никому не нужен в регионе. Оставляют силы, здоровье, и все ради клуба. Но мы встретились, поговорили и помирились".

Foto: Elena Mikhailava

Публика в странах Балтии

Концерт в Вильнюсе состоялся после выступления Евгения Чебаткова в Таллине и Риге, но в столице Литвы комик выступает уже в третий раз.

"В первый раз я выступал в Литве в рамках объединения Stand Up ТНТ. Там я был в группе других комиков, поэтому, не понимал, какая происходит реакция. Действительно здорово зашла вся тема моих литовских корней, это понятно. Что касается выступления с Ильей Соболевым - у нас слишком разная аудитория. Его аудитория может не очень смеялась с моих шуток, люди, которые пришли на меня, возможно, не очень смеялись с Ильи. Поэтому, было смешанное чувство", - говорит он, заводя разговор о зрителях в странах-соседях.

"В Эстонии люди были сдержанными, местами холодноватые. Смеялись, где было смешно. Были некоторые задержки по реакции, но они не были драматичными.

В Риге тоже было классно, но был какой-то мужчина, который все выступление что-то выкрикивал, мы к такому были не готовы, не привыкли", - говорит он, улыбаясь.

"На самом деле, публика везде более-менее одинаковая. Просто люди где-то смеются над чем-то больше, над чем-то - меньше, и это обусловлено лишь тем, насколько они понимают, о чем ты говоришь. И, если ты шутишь на далекие темы для этой конкретной аудитории - им будет несмешно", - считает стендап-комик.

Политические шутки

Цензура телевизионной продукции в России зачастую не пропускает на экраны материалы комиков, в которых фигурируют довольно жесткие шутки или резкие высказывания в адрес представителей российских властей (сейчас это регулируется статьей 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти"). Delfi поинтересовался, какое у Евгения отношения к политике и шуткам политической тематики.

"Я интересуюсь политикой, для меня это интересная тема. Просто мне не нравится, как многие это делают (шутят - ред). В какой-то момент КВН был таким: ты мог не прямо сказать это, а так тонко, красиво, что никто не мог докопаться. Вот это - сила слова, сила мысли. А когда человек выходит на сцену и говорит "Путин - вор", "Путин меня достал" - это все очень прямо, глупо.

Foto: Elena Mikhailava

Мы же все понимаем, зачем человек это делает: ты просто срываешь дешевую реакцию. Это самый просто путь. Но, по-моему, гораздо сильнее, будучи человеком, работающим со словом, сделать так, чтобы никто не смог доказать, что ты что-то имел в виду, но ты имел в виду именно то, что все поняли", - делится мнением Евгений, отмечая, что говоря о политике в своих выступлениях, следует использовать творческий подход.

"Я считаю, что стендап-комик обязан говорить о политике, но он должен делать это достойно, чтобы был виден творческий путь. Либо ты иди на баррикады и на митинг, и там это говори, окей. Но тогда ты немного подменяешь понятия", - добавляет он.

Delfi решил узнать позицию Евгения относительно политической ситуации в России, а также выяснить, какую роль он занимает: роль наблюдателя или роль участника.

"Я не могу в этом участвовать, потому что я иностранный гражданин, я гражданин Казахстана. Я не лезу туда, мне это некорректно делать. Но как русского человека меня это тревожит. Но в то же время я понимаю, что Россия настолько большая и разная, что в этой массе разнополярных взглядов, религий, этносов сложно добиться единого унитарного решения. Но критически высказываться… люди, которые высказываются и понимают, что происходит - я им ничего нового не открою, а те, кто ничего не понимает и не замечает - они меня не поймут. Я считаю, и так все понятно", - заключает он.

Комик - профессия или хобби?

"Профессия, конечно. Если бы я не был комиком - был бы рэпером", - смеется он.

"У родителей скептицизма никакого не было на этот счет. Одна из немногих вещей, которую мне отец заложил в жизни - заниматься только тем, что сделает тебя счастливым. Это самый главный урок. И когда я нащупал, что делает меня счастливым, я подумал: я хочу этим заниматься".

Поиск вдохновения

Вдохновение - неотъемлемая часть любого творческого занятия. Однако Евгений считает, что вдохновения не существует, а идеи для монологов искать нужно в себе и своей жизни.

"Вдохновения не существует. Это все выдумки прыщавых поэтов. Ты просто должен понимать, что это дело, которое ты должен делать, это твоя ежедневная работа. Я занимаюсь стендапом профессионально, я делаю это как для себя, с точки зрения терапии, так и для людей. Если ты будешь просто работать и писать смешно - это будет тебя уничтожать. Если ты будешь только творчески на это настроен - только творить и устраивать терапию - ты никогда ничего не напишешь. Должно быть идеальное сочетание этого.

В стендапе легко увидеть, что настоящее, а что фальшивое. Это самое крутое, когда ты можешь увидеть людей, которые выходят и рассказывают далекие от них, но смешные вещи. И ты сразу понимаешь, что тебя это никак не касается, не волнует, это ерунда. Но когда выходит человек и говорит о своей боли, о том, что наносило травмы, и он с этим справлялся, ты думаешь: "вау, вот это действительно круто", вызывает уважение.

Не всегда легко говорить о своих проблемах, в этом и весь фокус: нужно набраться сил, мужества, чтобы написать об этом, шутить, говорить. В этом есть какой-то рок-н-ролл", - делится он.

3 плюса и 3 минуса стендапа

Delfi попросил Евгения выделить три положительные и три отрицательные черты стендапа. Недолго думая, он это сделал.

Три минуса:

1. Ты часто соприкасаешься с неадекватными организаторами.

2. У тебя нет времени на что-то другое - стендап забирает у тебя все.

3. Ты очень легко можешь сойти с ума, и, когда ты занимаешься стендапом, ты всегда близок к сумасшествию. Постоянно расшатываешь свою психику.

Три плюса:

1. Ты становишься многограннее как личность.

2. Ты находишь очень интересных людей в окружении.

3. И третий плюс - Расул Чабдаров, мой друг.