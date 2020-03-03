Например, Анастасия лихо отплясывала под заводные песни в черном коротком платье. В один момент балерина сделала вертикальный шпагат и, видимо, забыв, во что она одета, продемонстрировала нижнее белье.

View this post on Instagram
Статьи по теме:
Вот и верь после этого людям... Анастасия Волочкова отменила свадьбу  (10)
Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе: будет семь платьев  (9)

И это все для меня!😊😉❤️ #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #зима #спорт #enjoy #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #зима #спорт #enjoy

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Feb 29, 2020 at 11:08pm PST

На следующее утро танцовщица оказалась в неожиданном месте. Волочкова опубликовала видео из свинарника. Она решила показать подписчикам живущих в нем животных.

“Слетала на вертолете в гости. И к детям кабанчиков”, — подписала публикацию Анастасия. В видео слышно, как балерина опасается животных и прашивает хозяина, не набросятся ли они на нее.