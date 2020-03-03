Дмитрий Дибров заявил, что знает имя убийцы Владислава Листьева

Телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что знает имя убийцы первого гендиректора ОРТ Владислава Листьева. Об этом журналист сказал в комментарии для телеканала "Царьград".

"Убийцу нашли. Хотите услышать имя? Вряд ли широкая публика готова к этому", — отметил он. По словам Диброва, он не сообщит эту информацию, так как в любом случае он не тот человек, который должен заявлять подобные факты.

Ведущий также добавил, что убийство не было связано с рекламой на ОРТ, так как Листьев не имел к этому отношения. "Это ерунда. У Березовского была целая команда всяких финансовых гениев, куда там Владику. Мы совсем не по этому делу", — пояснил он.

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Ранее журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель потребовали возобновить расследование убийства Листьева. Каждый из них снял фильм к 25-й годовщине смерти тележурналиста, и они пришли к одинаковым выводам, что правоохранительным органам нужно возобновить дело.

Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде дома в Москве. Официально преступление до сих пор не раскрыто. Следствие по уголовному делу было приостановлено в апреле 2009 года.

Среди возможных заказчиков убийства Листьева называли бизнесмена Бориса Березовского и медиамагната Владимира Гусинского. Несколько раз появлялась и версия о том, что убийство Листьева организовал член Совета Федерации Сергей Лисовский, который руководил в те годы компанией "Реклама-холдинг".