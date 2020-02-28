Кудрявцева рассказала о том, что у нее были серьезные планы на будущее с исполнителем, она мечтала родить от него ребенка. Однако Лазарев заявил, что не воспринимал ведущую в качестве супруги и матери своих детей, а хотел лишь дружеских отношений с ней. Этими высказываниями певец породил слетни о том, что Лера служила ему для маскировки нетрадиционной сексуальной ориентации.

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Телеведущая откровенно призналась, что на самом деле любила Лазарева. Главной причиной расставания Кудрявцева назвала "помешательство" музыканта на своей работе. Сергей делал ставку не на семейные ценности, а на заработок и выступления. Ведущая оставила попытки сохранить подобные отношения и не стала дальше за них бороться.

"Я влюбилась потом. Сережа, кстати, долго не разговаривал со мной из-за этого. Лазарев просто был женат на своей работе, я хотела детей. Мы разговаривали о малышах, думали, но не сложилось", - поделилась подробностями звездная гостья.

Ранее Лера Кудрявцева рассказала о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться во время беременности в 47-летнем возрасте. Знаменитость прибегла к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и гормональной терапии.