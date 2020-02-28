Кудрявцева назвала причину расставания с Лазаревым

Ведущая программы «Секрет на миллион» на НТВ Лера Кудрявцева в шоу "Алена, блин" журналистки Алены Жигаловой назвала главную причину расставания с популярным певцом Сергеем Лазаревым. Известная теледива встречалась с артистом на протяжении четырех лет до 2012 года.

Кудрявцева рассказала о том, что у нее были серьезные планы на будущее с исполнителем, она мечтала родить от него ребенка. Однако Лазарев заявил, что не воспринимал ведущую в качестве супруги и матери своих детей, а хотел лишь дружеских отношений с ней. Этими высказываниями певец породил слетни о том, что Лера служила ему для маскировки нетрадиционной сексуальной ориентации.

Телеведущая откровенно призналась, что на самом деле любила Лазарева. Главной причиной расставания Кудрявцева назвала "помешательство" музыканта на своей работе. Сергей делал ставку не на семейные ценности, а на заработок и выступления. Ведущая оставила попытки сохранить подобные отношения и не стала дальше за них бороться.

"Я влюбилась потом. Сережа, кстати, долго не разговаривал со мной из-за этого. Лазарев просто был женат на своей работе, я хотела детей. Мы разговаривали о малышах, думали, но не сложилось", - поделилась подробностями звездная гостья.

Ранее Лера Кудрявцева рассказала о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться во время беременности в 47-летнем возрасте. Знаменитость прибегла к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и гормональной терапии.