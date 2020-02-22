Принцу Гарри и Меган запретили регистрировать бренд SussexRoyal

Принц Гарри и его супруга Меган, герцог и герцогиня Сассекские, перестанут пользоваться брендом SussexRoyal, который они хотели использовать в названии своего фонда и применяли в соцсетях. В бренде используется слово Royal ("королевский"), а Меган и Гарри 31 марта готовятся окончательно отказаться от своих королевских обязанностей.

Представитель четы в пятницу сообщил, что супруги не смогут использовать бренд из-за британских законов, регулирующих применение термина "королевский". Супруги не смогут, как хотели, назвать фонд Sussex Royal Foundation.

Заявление на юридическую регистрацию бренда, поданное парой в июне прошлого года, отозвано.

В январе супруги Сассекские объявили в "Инстаграме" о своем решении удалиться от дел королевской семьи и проводить много времени в Канаде. Как писали СМИ, это стало большой неожиданностью для королевы и дворца, никто не знал, что такой шаг готовится.

После нескольких дней переговоров с королевской семьей Букингемский дворец опубликовал подробности соглашения, к которому они пришли.

В рамках этого соглашения чета потеряла право на использование титула "Его\Ее Высочество". Однако по поводу слова Royal договориться не удалось.

Как говорится в заявлении пары, в ближайшее время они будут посвящать все силы работе, связанной с основанием нового фонда, но словосочетания Sussex Royal в его названии не будет.

"Герцог и герцогиня Сассекские не собираются использовать бренд SussexRoyal ни в одном регионе мира, начиная с весны 2020 года", - говорится в заявлении.

На этой неделе стало известно, что Меган и Гарри официально перестанут исполнять королевские обязанности 31 марта. Их офис в Букингемском дворце закроется 1-го апреля.

Они перестанут быть представителями королевы. Однако ровно через год это соглашение пересмотрят и, возможно, изменят.

В октябре 2019 года на телеканале ITV показали большое интервью Гарри и Меган. В нем они затронули сразу две темы, о которых королевская семья молчала на протяжении десятилетий, - о вмешательстве таблоидов в жизнь членов королевской семьи и о взаимоотношениях внутри королевской семьи.

Меган, в частности, говорила о том, как ей навредила своей критикой желтая пресса во время беременности.