Собчак сравнила пошедшего в политику Шнурова с лошадью

Телеведущая и блогер Ксения Собчак с сарказмом высказалась о вступлении музыканта Сергея Шнурова в «Партию роста» и его включении в партийный список на выборах в Госдуму. Об этом она написала в Instagram.

Собчак отметила, что Шнуров в роли политика похож на «беспокойную лошадь в двухкомнатной квартире». При этом она добавила, что «Партия роста» - удачный выбор как для лидера «Ленинграда», так и для самой партии. В конце она перефразировала матерную песню из фильма «День выборов», спетую самим Шнуровым.

«Выборы, выборы, В "Ленинграде" выборы! Дураки и дуры вы, кандидаты – Шнуровы!», - написала Собчак.

Ранее о вступлении Шнурова в партию шутливо высказалась депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она сочинила стих, в котором представила, как музыкант-матершинник будет произносить матерные речи с политической трибуны.

Накануне стало известно о том, что Шнуров вступил в «Партию роста» и возглавит партийный список на выборах в Госдуму, которые пройдут в 2021 году.