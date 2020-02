View this post on Instagram

Встреча с легендарными друзьями в МДМ на пресс показе мюзикла «ШАХМАТЫ».Премьера состоится в октябре.Тим Райс и Анатолий Карпов.

A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) on Feb 19, 2020 at 8:04am PST