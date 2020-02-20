Асмус снялась обнаженной в душе и "удостоилась" сравнения с Малышевой

Российская актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками откровенным фото, на котором звезда фильма «Текст» запечатлена голой в душе. Снимок Асмус выложила в своем Instagram.

На опубликованном фото актриса стоит по водой, мечтательно закрыв глаза. При этом Асмус осмотрительно прикрыла голую грудь рукой, а свою филейную часть вовсе оставила за кадром.

Актриса не стала писать какой-либо пост для своих подписчиков, ограничившись набором довольно красноречивых хэштэгов: «после «Текста» не отмыться», «недотрах тв», «завидую Гарику» и «не завидую Гарику», «что делает правая рука», «а где Петров», «на Малышеву здесь похожа» и другие. Один из хэштегов недвусмысленно намекает на то, что их авторство принадлежит мужу Асмус Гарику Харламову.

Пользователи восприняли «подарок» от актрисы с энтузиазмом, хотя некоторые заявили, что обнаженную спину актрисы им лицезреть уже не интересно. А вот хэштеги к фото подписчики оценили однозначно с восторгом : «тащусь от Ваших хэштегов», «Хештеги огонь как всегда», «Ваши хэштеги - это отдельный вид искусства».