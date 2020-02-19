Алсу призналась в покупке голосов для победы дочери в шоу "Голос"

Российская певица Алсу призналась, что купила голоса ради победы своей дочери Микеллы Абрамовой на музыкальном шоу "Голос. Дети-6" на Первом канале. Артистка рассказала в интервью журналистке Ксении Собчак, что считает себя виноватой в возникшем скандале. Она также полагает, что допустила ошибку, поскольку не стала скрывать свою родственную связь с Микеллой.

Несмотря на признание в причастности к накрутке голосов, Алсу отвергла утверждение, будто разрыв между ее дочерью и остальными участниками конкурса в финале был аномальным. Она обратила внимание на то, что в предыдущих сезонах участники побеждали с еще более уверенным преимуществом по числу голосов.

Певица также отметила, что изначально не хотела раскрывать, что Микелла является ее дочерью, и якобы поэтому отправила ребенка на кастинг с няней.

"После того, как Микелла прошла кастинг, нам пришлось принять предложение, наверное, продюсеров, о том, чтобы я тоже фигурировала где-то на проекте. Мы с пониманием к этому отнеслись. <…> Сначала была твердая позиция, что мы не хотим афишировать, что это моя дочь. [Продюсеры убедили в том], что в этом ничего нет, это классно: „Это же твоя дочь, у тебя такой положительный имидж, ну и девочка прекрасно поет, что здесь такого?" <…> И мы согласились без каких-то задних мыслей. Я, конечно, сегодня об этом очень сильно жалею", - сказала Алсу.

По поводу покупки голосов звезда эстрады добавила в свое оправдание, что подобная практика даже поощрялась самим федеральным телевидением. Алсу заверила, что так делали буквально "все". "Ксюш, я признаюсь, что да, я покупала голоса. Я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала. Более того, в рамках этого так называемого голосования, которое на самом деле было аукционом, все участники всех сезонов - все покупали свои голоса. Потому что невозможно было отдать свой голос, элементарно не заплатив. Каждое SMS стоило денег", - сказала артистка.

Напомним, по итогам финала "Голос. Дети", показанного 26 апреля, дочь певицы Алсу и банкира, а также внучка бывшего топ-менеджера "Лукойла" Микелла Абрамова, не являясь фавориткой сезона и оставшись в проекте благодаря зрительским голосам, сенсационно победила, набрав 56,5%. Это возмутило зрителей, а Первый канал принял решение провести проверку. Также сообщалось, что цена накрутки в пользу Абрамовой якобы составила 2−3 млн рублей.

Нанятая для этого международная компания - партнер Интерпола Group-IB выявила накрутку голосов в пользу Абрамовой. В результате Первый канал аннулировал итоги голосования и в спецвыпуске повторного финала, на который Микелла Абрамова не пришла, объявил победителями всех финалистов шестого сезона шоу. Все они получили по миллиону рублей и возможность записать песню в студии Universal Music.

Микелла Абрамова отдала выигранный миллион рублей благотворительному фонду помощи детям с лейкемией имени Анжелы Вавиловой в Татарстане. Она также сказала, что продолжит заниматься музыкой и хочет стать артисткой. Из произошедшего она вынесла урок, заявив, что нужно идти к своей цели, невзирая на общественное мнение. "Я готова преодолевать трудности. Я поняла, что если хочу выступать на сцене, то должна быть сильной, делать свое дело и не обращать внимание на разговоры", - сказала Микелла.