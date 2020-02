View this post on Instagram

Первый канал это целый мир для меня. География наших путешествий от Аргентины до Парижа, от танковых полигонов подмосковья до казахских степей. Люди, величайшие люди, о знакомстве с которыми нельзя было и мечтать. Боже, как я боялся заговорить с Гурченко, не мог выдавить ни слова, говорить вместо меня пришлось Юрию Николаеву. Вот я протягиваю микрофон первому лицу: «Как вам здесь?», ответ: «Спасибо, мне нравится ваша программа на Первом». В Афинах ко мне подходит местная девушка: «Это ты вел жеребьёвку Чемпионата мира по футболу? Я тебя видела». Всё это Первый и только малая часть того, что мы прожили вместе как одна семья. Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом. Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию. Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии. Спасибо! Это было замечательное путешествие.

A post shared by Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) on Feb 18, 2020 at 6:52am PST