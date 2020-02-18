ВИДЕО: Иван Ургант спел про коронавирус дуэтом с Еленой Малышевой

Телеведущая Елена Малышева и ее коллега Иван Ургант исполнили песню о профилактике коронавируса в эфире шоу "Вечерний Ургант".

Ургант предложил назвать песней-памяткой произведение, состоящее из медицинских рекомендаций. Он добавил, что таким образом Малышева бросит "творческую бомбу в коронавирус".

В песне телеведущие посоветовали зрителям не забывать мыть руки, увлажнять воздух в помещениях и чаще проветривать, реже бывать в местах скопления людей, теплее одеваться и пить витамины.

Ургант также выразил уверенность в непременной победе над коронавирусом, заявив: "Что бы там ни говорили, мы фашистов победили — победим и эту тварь". Музыкальное выступление телеведущих сопровождалось танцем Дмитрия Хрусталева, надевшего шапку в виде коронавируса.

Ранее в январе Малышева прокомментировала ситуацию с распространением коронавируса. Она заявила, что разговоры о его опасности сильно преувеличены и опровергла наличие суперсилы у коронавируса.