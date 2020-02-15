58-летняя Екатерина Андреева раскрыла секрет своей молодости

MK.ru

Foto: Instagram

Ведущая новостей Екатерина Андреева продолжает удивлять своих фанатов цветущим внешним видом. Некоторые из фолловеров не верят, что в ее 58 лет можно выглядеть настолько молодо. Теледива не скрывает, что благодарна за красоту своим генам, а также специалистам, которых посещает на регулярной основе.

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