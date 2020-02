View this post on Instagram

Погостили с Женей @evgeni_gor у друзей и пора возвращаться домой. Вот такой красивый пейзаж провожал нас на Родину. Романтика!

A post shared by Надежда Бабкина (@ngbabkina) on Feb 13, 2020 at 3:54am PST