Рыжий из "Иванушек" узнал результат ДНК-теста на отцовство

Участник группы "Иванушки Interntional" Андрей Григорьев-Апполонов оказался в эпицентре скандала с экс-ассистенткой коллектива Олесей Сазоновой. Бывшая помощница уверяет, что от солиста у нее растет внебрачный сын, о котором женщина не говорила, пока Андрей был женат. Однако после развода со своей супругой он должен был узнать о наследнике и признать отцовство. Сазонова стала героиней ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале, где заявила, что ребенок уже давно задает ей вопрос "где папа".

Певец также пришел на программу и выразил возмущение этой историей. С точки зрения артиста, эта девушка относится к той категории фанаток группы, которые представляют опасность.

"Лесю я помню. Она была той самой опасной фанаткой, которая преследовала нас. Я ее побаивался, просил, чтобы ее оградили от нас. Это же надо вообразить себе, что у нее сын от меня!", - поделился подробностями Григорьев-Апполонов.

49-летний певец также согласился пройти ДНК-тест на установление отцовства. Результаты генеалогических исследований показали, что Андрей не является отцом мальчика.

Теперь артист хочет подать в суд на Сазонову за клевету и взыскать с нее один миллион рублей за нанесение ущерба чести, достоинству и деловой репутации.