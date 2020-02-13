Видео дочери Успенской со словами о дьяволе вызвало споры в Сети

Дочь "королевы русского шансона" Любови Успенской Татьяна Плаксина во время прямого эфира на своей странице в Instagram упомянула дьявола. Интернет-пользователи предположили, что на неадекватные разговоры девушку подтолкнули употребленные ей запрещенные препараты.

30-летняя наследница артистки, будучи в Соединенных Штатах, вышла в прямой эфир для того, чтобы наладить связь с подписчиками. Фолловеры ответили на призыв Плаксиной задавать ей вопросы и попросили пролить свет на происходящие с ней события.

Дочь Успенской заявила, что она всех "сильно любит", однако в настоящее время еще не готова выносить на всеобщее обсуждение свою жизнь. После чего Плаксина обронила загадочную фразу, которая впоследствии вызвала споры в Сети.

"Возможно, дьявол сам проделал свое уничтожение. Если дьявол - это технологии, то самое поразительное, что именно через телефон мы найдем выход друг к другу", - произнесла девушка, оставив подписчикам пищу для размышлений, что на самом деле имела в виду.

Пользователи заподозрили Плаксину в употреблении запрещенных веществ, при этом подчеркнув, что ранее она сама признавалась, что была наркоманкой.

После просмотра видео интернет-пользователи начали делиться своими мыслями по поводу поведения и монолога дочери певицы, которые вызвали у них серьезные опасения. Многие указали на то, что Татьяна находилась в неадекватном состоянии. А причиной тому, с их точки зрения, стало употребление запрещенных веществ. При этом ранее Плаксина сама рассказывала о том, что страдала зависимостью от наркотиков, которые якобы ей давала родная мать.

Единственная дочь Любови Успенской - Татьяна Плаксина в эфире ток-шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ обвинила мать издевательствах. Сама исполнительница позже рассказала, что после серьезной травмы Татьяны в результате падения с велосипеда ее "душевное состояние пошатнулось". Успенская также признавалась в попытках спрятать дочь от общественности.