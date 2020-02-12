Водонаева против Путина: история с продолжением

Алене Водонаевой удалось, кажется, невероятное. Ее слова в блоге обсуждают (и осуждают) в России на федеральных каналах, высказываются и депутаты, и глава Государственной Думы, и даже президент. “Медуза” напоминает историю вопроса и дает слово обвиняемой во всех грехах.

25 декабря модель, актриса и телеведущая Алена Водонаева написала длинный пост в инстаграме, в котором эмоционально отреагировала на новость из Самарской области — там региональные власти попросили частные клиники отказаться от проведения абортов. “К сожалению, мы живем в нищей и жадной стране, и если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать”, — написала ведущая.

Продолжая мысль, Водонаева заметила, что сейчас в России “рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем”. “Я презираю семьи, которые живут в нищите и рожают по три-четыре ребенка. Зачем? На что их растить? На сэкономленные деньги от льгот для многодетных семей? Или дожидаться пока какой-нибудь мэр не увидит сюжет о вашей тяжелой жизни в региональном ток-шоу, и не подарит вам квартиру в новостройке?” — добавила она.

В середине января ведущая написала еще один пост — на этот раз с критикой государственной программы поддержки рождаемости и материнского капитала. “Проблема демографии не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян. Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона”, — заявила Водонаева.

Посты Водонаевой спровоцировали резкую реакцию у российских политиков и СМИ. На телеканале “Россия 1” их обсуждали на передаче “60 минут”, а на Первом — в программе “Время покажет”. За слова о “быдле” и рождении детей ради материнского капитала телеведущую по очереди раскритиковали, в частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, депутат Госдумы Наталья Поклонская, ведущий Владимир Соловьев и актер Иван Охлобыстин (последний назвал ведущую “еще одной проституткой”). Одно только государственное РИА Новости посвятило скандалу около 30 публикаций и новостей.

К 18 января дискуссия докатилась до президента Владимира Путина, который объявил “моральными уродами” тех, кто выступает против поддержки семей с детьми государством — не упомянув, впрочем, Водонаеву лично. Зато через несколько дней после высказывания Путина председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале. “Она оскорбила людей, наших граждан, причем еще присвоив им определенный статус, эта бесстыдница. Поэтому нам не только надо об этом говорить, но и предлагать решения, которые бы все меньше и меньше стимулировали таких разговоров”, — объяснил Володин.

Сама Водонаева не отказалась от своих слов — более того, она регулярно отвечала оппонентам на критику. “Господа депутаты, предлагаю вам начать со своих рядов. Пусть за свои слова сначала заплатят Милоновы, Власовы, а также Скабеевы и Охлобыстины. Можно вспомнить Ольгу Глацких, которая, будучи чиновницей, говорила, что, "государство вас рожать не просило“. Ее тоже оштрафуйте”, — написала она в своем телеграм-канале в ответ на слова председателя Госдумы. В интервью журналистке Ирине Шихман на ютьюб-канале “А поговорить?” Водонаева добавила, что разочаровалась в российской власти в целом и лично в президенте Владимире Путине.

10 февраля стало известно, что полиция начала доследственную проверку в отношении Водонаевой из-за постов. “Водонаеву вызвали в отделение ГУ МВД РФ по Таганскому району Москвы. Полицию заинтересовала публикация об абортах и демографии, которую она опубликовала в Instagram. В отношении нее начали доследственную проверку”, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

11 февраля в разговоре с “Медузой” адвокат Водонаевой Екатерина Гордон заявила, что до сих пор непонятно, кто именно пожаловался в полицию на пост в инстаграме. Юрист предполагает, что это, как и другие детали ситуации, может проясниться вечером 13 февраля, когда Водонаеву опросят в полиции. “Сейчас мы даже не знаем, по какой статье Алену пытаются привлечь. Скорее всего, это 282, но это наши подозрения”, — сказала Гордон.

Адвокат добавила, что МВД в любом случае должно было провести проверку по жалобе на пост в инстаграме — и не факт, что за этим последует уголовное преследование. “[Но] 282-я статья часто используется, чтобы приструнить тех, кто говорит лишнее. И понятно, что были случаи, о которых мы прекрасно знаем, когда на пустом месте заводились уголовные дела и начинались проверки высказываний на экстремизм или разжигание межнациональной розни. Все эти статьи почти политические, на самом деле. Если мы увидим, что речь идет об уголовной статье, каких-то натяжках и давлении на Алену, то мы будем все вместе публично защищаться. Если надо, мы сделаем лингвистическую экспертизу. Любому здравомыслящему человеку ясно, что это просто мнение Алены Водонаевой, на которое она имеет право”, — сказала юрист.

Сама Алена Водонаева в разговоре с “Медузой” подтвердила, что, по ее информации, заявление на нее подали из-за поста об абортах, который был опубликован первым. Ведущая добавила, что не понимает причин такого внимания к ее публикации: “Я читала разные занимательные версии: что "наверху" сами ничего не поняли, как так получилось; что я "проект" Ходорковского, из-за чего меня „мочат“; что я отвлекаю народ от важных поправок в Конституцию и так далее. Но единственное, что я реально заметила, — это очевидный проигрыш пропагандистов. Их методы не сработали. Я говорю об этом, потому что никогда не получала столько слов поддержки, как сейчас”.

Водонаева подчеркнула, что не планирует удалять или корректировать свой пост. “Я сделала для себя некоторые выводы относительно выбора слов на будущее, но внимание МВД тут ни при чем. Это касается не сути моих публикаций — а скорее формы”, — заключила она.