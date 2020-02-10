Канделаки рассказала о "романе" с Брюсом Уиллисом

Телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки в студии программы «Судьба человека» на телеканале "Россия-1" рассказала о взаимоотношениях с голливудским актером Брюсом Уиллисом.

Гостья ток-шоу призналась, что известный артист оказывал ей знаки внимания и даже звал к себе в гости в Соединенные Штаты. Один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда старше журналистки на 20 лет.

В ходе беседы выяснилось, что между работой и отношениями Канделаки выбирала первое. С ее точки зрения, мужчины не любят активных женщин, но как призналась сама Тина, ей всегда везло на умных и приятных мужчин. Одним из таких и стал звезда серии фильмов «Крепкий орешек». По словам телеведущей, актер приглашал ее в США, но она не решилась уехать из России и оставить работу, семью и друзей.

Канделаки рассказала, что познакомилась с Уиллисом во время его визита в Москву. Тина вспомнила, что актер не давал интервью никому, кроме нее и ее программы. Во время записи артист много шутил, а потом захотел еще раз поообщаться с ведущей.

"Пригласил даже к себе в гости в США. В Америку я не поехала. Он - хороший мужчина. Но вариант жизни вместе с ним я не рассматривала", - поделилась подробностями генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ".

Канделаки отметила, что вся ее жизнь и друзья в России.