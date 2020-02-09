Заподозренная в беременности Седокова сделала заявление

Бывшая солистка женской поп-группы "ВИА Гра" Анна Седокова сообщила радостное известие: в ее семье произошло пополнение. Певица показала поклонникам малыша.

Осенью прошлого года стало известно о романе певицы Анны Седоковой с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. С тех пор поклонники не перестают гадать, когда артистка подарит новому возлюбленному ребенка.

Несколько дней назад знаменитость сообщила сенсационную новость: в ее семье грядет пополнение. Подписчики певицы в "Инстаграме" поспешили поздравить пару: "Маленький ангелочек – это здорово", "Желаю, чтобы у вас все было очень хорошо".

Спустя некоторое время Анна Седокова опубликовала трогательную видеозапись. В ролике Янис Тимма держит на руках маленького щенка. "Знакомьтесь, наш сын Мамва. Мы его так долго ждали и такой сложный путь прошли, но он с нами!", – обратилась к поклонникам артистка.

Знаменитость добавила, что в жизни ее семьи наступил новый этап. "Наша семья становится больше! И обещаю вам – это только начало. Люблю тебя, Янис Тимма, сильно-сильно! Самое важное для меня видеть счастье в твоих глазах", – написала Анна Седокова.