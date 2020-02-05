Бузова подогрела слухи о беременности

Телеведущая и певица Ольга Бузова спровоцировала очередную волну слухов о возможной беременности.

Напомним, что в настоящее время 34-летняя знаменитость встречается с блогером Давидом Манукяном. Фанаты активно обсуждают отношения пары и высказывают предположения о создании семьи.

В своем Instagram-аккаунте Бузова опубликовала Stories. Ольга облачилась в футболку с кожаной юбкой, которая неожиданно оказалась ей велика.

Девушка отправила фолловеров к одному из своих последних постов, чтобы узнать, кто или что их "бесит" в настоящее время.

"Давайте оставим это здесь. Я первая: меня бесит, что я поправилась за время отпуска, очень хочу скинуть лишние килограммы, но почему то так хочется есть. И спать. Теперь вы...", - обратилась к поклонникам девушка.

Фанаты немедленно обратили внимание на постоянное желание Ольги есть и спать и сделали вывод, что певица находится в «интересном положении».

""Постоянно хочется есть? Хм... у меня такое было во время беременности...", "Мне показалось или в сторис заметила животик?"", - написали в комментариях к публикации интернет-пользователи.