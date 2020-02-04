В украинском учебнике нашли фото 1932 года с Киану Ривзом

В украинском учебнике по всемирной истории для 10 класса обнаружили знаменитую фотографию 1932 года под названием «Обед на небоскребе», на которой внезапно оказался «запечатлен» знаменитый американский актер Киану Ривз.

Оригинальный снимок был впервые опубликован в октябре 1932 года на странице издания New York Herald Tribune. На нем запечатлены 11 рабочих во время строительства здания, которые сидят на балке на высоте более 200 метров, читают газеты и едят.

На том же фото в украинском учебнике с края можно заметить звезду трилогии «Матрица», которого добавили на снимок с помощью фотошопа. Пользователи в соцсетях выяснили, что для коллажа был использован фото-мем с «грустным» Киану Ривзом, который сидит на лавочке и в одиночестве ест пирожок.

Оплошность создателей учебника в Сети восприняли с юмором. Многие объяснили случайность «особенностью» самого актера: «просто Киану вечен», «он всегда существовал», «По ходу он Горец и бессмертный!!!». Некоторые не преминули воспользоваться случаем, чтобы покритиковать украинцев за их специфический взгляд на историю.

аааааааааа в украинский учебник по всемирной истории случайно засунули фотожабу с киану ривзом ахахахахахахахх pic.twitter.com/cI9cPja59A — тремба (@jigsawdeaad) February 3, 2020

«Если они (авторы учебника - ред.) даже нормальную пикчу не смогли найти, то что уж говорить о качестве инфы, изложенной в самом учебнике…», - отметила один из пользователей (орфография и пунктуация автора сохранены).

Мем с грустящим Киану Ривзом появился в 2010 году, когда актера случайно заснял фотограф таблоида Splash News Рон Асадориан.