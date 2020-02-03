Фото 18-летней Екатерины Климовой восхитило фанатов

Российская актриса театра и кино Екатерина Климова опубликовала на своей странице в Instagram архивное фото 24-летней давности.

На черно-белом снимке запечатлена все та же знакомая зрителю симпатичная 18-летняя девушка с темными вьющимися волосами и пронзительным взглядом. Звезда фильма "Мы из будущего" рассказала, что когда-то она порвала фотографию, поскольку не нравилась сама себе.

"Некрасивая, обыкновенная я какая-то!" - написала Климова в подписи к публикации.

Ее мама достала части фотокарточки из помойного ведра, склеила и сохранила, поделилась подробностями многодетная мать. В своем посте Екатерина поблагодарила ее за такое решение.

Артистка также призналась, после всевозможных экспериментов над своей внешностью, всю осознанную жизнь будет стремиться к простоте и собственной индивидуальности.

В комментариях к публикации фанаты Климовой восхитились тому, что 42-летняя знаменитость выглядит так же, как и в юности.