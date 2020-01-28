Ургант остриг волосы и извинился за шутку о Христе

Ведущий вечернего шоу "Вечерний Ургант" Иван Ургант извинился перед православными активистами за шутку об Иисусе Христе. Движение "Сорок сороков" ранее потребовало лишить телеведущего гражданства России. Выпуск размещен на официальном сайте Первого канала.

"Меньше всего в нашей работе мы хотим обидеть кого-то, оскорбить чьи-то чувства или кого-то лично. Примите мои искренние извинения, пожалуйста, не обижайтесь. И, если можно, отзовите свои проклятия", - сказал Ургант в самом начале первого выпуска программы после 3-недельной паузы. По словам ведущего, это не являлось запланированной акцией по глумлению над христианскими ценностями.

Он также ответил на обращение с призывом завести на него уголовное дело. "У меня это вызывает двоякое чувство. Во-первых, конечно, это тревога. Потому что это серьезное обращение, генеральный прокурор", - прокомментировал обращение Ургант. Однако он отметил, что испытывает чувство гордости за то, что стал первым рабочим вопросом для нового руководителя надзорного ведомства. На требование лишить его российского гражданства ведущий заявил о том, что по Конституции РФ, этого нельзя сделать или же в Основной закон необходимо внести изменения.

Ургант подчеркнул, что цель юмористической программы - развлекать, шутить, а не оскорблять, но в своих темах они также затрагивают и религиозные вопросы. По его мнению, в работе не стоит опасаться использовать все, что связано с религией, чтобы не делать ее табуированной, закрытой темой.

У православных активистов вызвал чувство возмущения коллаж, который иллюстрировал появление на свет американского актера Николаса Кейджа. С точки зрения активистов, изображение пародировало икону о рождении Иисуса Христа. В том же выпуске передачи, вышедшем в эфир 7 января 2020 года, французский актер Жерар Депардье сравнил Христа с поросенком.