ФОТО: Алла Борисовна, что с вами? Поклонники в недоумении от внешности Пугачевой

Многочисленные поклонники российской поп-звезды Аллы Пугачевой в недоумении от ее внешнего вида.

Многие из подписчиков певицы в социальных сетях отмечают, что в последнее время Пугачева сама на себя не похожа. На последних опубликованных ею снимках узнать известную певицу можно с трудом. У поклонников возникли две версии - либо она недавно сделала пластическую операцию по омоложению, либо слишком увлеклась фотошопом.