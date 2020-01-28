Многие из подписчиков певицы в социальных сетях отмечают, что в последнее время Пугачева сама на себя не похожа. На последних опубликованных ею снимках узнать известную певицу можно с трудом. У поклонников возникли две версии - либо она недавно сделала пластическую операцию по омоложению, либо слишком увлеклась фотошопом.

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A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) on Jan 26, 2020 at 11:35pm PST
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A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) on Jan 26, 2020 at 12:38am PST
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A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) on Jan 25, 2020 at 5:49am PST
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A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) on Jan 13, 2020 at 6:22am PST