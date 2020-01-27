Об этом в социальных сетях сообщил пиар-директор артистки Ян Трунцев, попросив всех, кто располагает хоть какой-то информацией, сообщить ему о возможном местонахождении Андрейченко.
По словам Трунцева, актриса не выходит на связь уже больше суток. Он рассказал, что в субботу она ездила в гости к подруге в Канкун, а после отъезда перестала отвечать на звонки и сообщения.
"Уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон. После того, как она села в машину, больше не выходила на связь. Ехать ей около часа за рулем", - написал Трунцев в профиле Андрейченко в соцсетях. Он также добавил, что пытается связаться с ее сыном. Звонки на российский и американский номера актрисы не проходят. При этом, по словам пиар-директора, актриса раньше никогда не отключала телефон и всегда была на связи.
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ВНИМАНИЕ!!! Огромная просьба всех, кто располагает любой информацией о местонахождении Натальи Андрейченко сообщить по телефону +7 (985) 843-32-97!!! Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон... (в последнии дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того, как она села в машину, больше не выходила на связь... Ехать ей около часа за рулем.⠀ ⠀ Благодарю Марэт за оперативную связь со мной. Я лично звоню и пишу Наталье, звонки не проходят ни на русский номер, ни на американский. На данный момент мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. Мы все очень переживаем, чтобы ничего не случилось. Как только будут новости, мы обязательно вам сообщим. Ян Трунцев, PR-директор Натальи Андрейченко