Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе: будет семь платьев

20 октября известная российская балерина Анастасия Волочкова отпразднует свадьбу. Эту дату, называемую и ранее, артистка подтвердила телеканалу НТВ, раскрыв некоторые подробности предстоящей торжественной церемонии.

По словам Волочковой, беспокоиться о финансовой стороне вопроса ей не приходится, так как все расходы на себя берет будущий счастливый супруг. Балерина вспомнила при этом о своей прошлой свадьбе, когда в ходе церемонии она сменила пять платьев. В этот же раз она обещает успеть покрасоваться в семи платьях.

При этом личность своего жениха артистка так и не раскрыла.

Как утверждает телеканал, Волочкова пока не собирается официально расписываться со своим избранником.

Как уже писал “МК”, 20 января балерина отметила в караоке-клубе свое 44-летие, параллельно сделав на торжествах ряд громких заявлений. И несмотря на то, что избранника Волочковой на празднике не было, по словам артистки, он существует и ждет ее дома - в предвкушении грядущего бракосочетания.