“Мои дорогие. Надеюсь, что получилось красиво. Оля Бузова. “В огне”. Я вас люблю”, — обратилась к поклонникам певица.

За двое суток клип набрал более 1,2 млн просмотров. Пользователи по-разному оценили новое творение звезды отечественного шоу-бизнеса. Лайки поставили около 18 тысяч человек, дизлайки — 9 тысяч.

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Несмотря на хорошие показатели, на Ольгу обрушился шквал критики. Россияне возмутились откровенными кадрами. Злопыхатели принялись на все лады оскорблять артистку. Они прошлись не только по вокальным данным Бузовой, но и по ее внешности.

“Я пересмотрела два раза клип и наконец поняла, почему людям не нравится. Ну ладно суперсильного голоса нет, ведь все обработано и звучит вроде ничего. Но все возмущены почему-то. Я Вам скажу, почему. Вы не гламурная и не сексуальная, а пытаетесь такой быть”, “Самой не жалко времени и сил, потраченных на это? Все очень банально”, “Порнография и бездарность. Смотреть невозможно на это безобразие”, — высказались комментаторы.