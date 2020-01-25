"Так постарел": Михаил Боярский без шляпы напугал россиян своим видом

Михаил Боярский обеспокоил поклонников. Знаменитый актер заметно сдал и выглядит не лучшим образом.

Дочь Михаила Боярского Елизавета поделилась в соцсети снимком с 70-летним отцом. На фото она показала свою семью. Кадр наследница звезды театра и кино опубликовала в честь дня рождения брата Сергея, которому исполнилось 40 лет.

"Мой друг, моя гордость, мой тыл, мой советчик, самый добрый, порядочный и веселый, мой дорогой брат. С Днем рождения! Будь здоров и счастлив! 40 лет – полет нормальный", – тепло и нежно поздравила близкого человека Елизавета Боярская. Подписчики артистки присоединились к ее словам и пожелали Сергею всего самого наилучшего.

Вместе с тем, многие фолловеры обратили внимание на внешний вид Михаила Боярского. Он заставил их встревожиться. На снимке видно, что "главный мушкетер страны" за последнее время заметно сдал. При этом на фото он предстал без своей фирменной шляпы. "Михаил Боярский так постарел. Долгих лет жизни ему", - написала одна из россиянок в комментариях к посту актрисы.

Напомним, ранее Михаил Боярский говорил, что собирается покинуть сцену и перестанет сниматься в кино. Актер хочет больше времени уделять своим внукам.