Гарри и Меган против папарацци. Поможет ли переезд в Канаду?

Принц Гарри и Меган уехали в Канаду из Британии в поисках спокойной жизни вдали от назойливых фотографов и вездесущей прессы. Но почти сразу по приезду герцог и герцогиня Сассекские пригрозили местным папарацци судом. Может ли чета Сассекских рассчитывать на защиту канадских законов, и суждено ли Гарри и Меган жить нормальной жизнью вдали от британского двора?

Королевский биограф и по совместительству главный редактор журнала Majesty Ингрид Сьюард говорит, что не все так просто. "Несомненно, самое спокойное место для Гарри и Меган - Британия. Их никогда не донимали папарацци, а если что-то и было, то фотографии никогда не печатали. Эти правила в Канаде не работают. Папарацци могут приехать со всего мира и караулить их", - говорит эксперт.

Приехав на остров Ванкувер, в Британскую Колумбию молодая семья обнаружила снующих везде папарацци, поджидающих их в парке на прогулке или около дома.

Фотографы, по словам адвокатов пары, пытались с помощью длиннофокусных объективов снять, что происходит внутри дома.

Королевский биограф Ингрид Сьюард удивляется тому, что пара не была к этому готова, а PR-эксперт Ребекка Мэй говорит, что если в Британии действует негласная договоренность между двором и британскими СМИ, предполагающая отказ от снимков папарацци, то в их новой жизни "Гарри и Меган придется действовать без этой договоренности".

Отношения четы Сассекских с прессой никогда не были гладкими. Супруги жаловались на давление и пристальное внимание британских таблоидов, а Гарри говорил о неких "мощных силах", которые привели к гибели его мамы, принцессы Дианы, и которые теперь угрожают его жене Меган.

В Великобритании герцог и герцогиня несколько раз подавали в суд за нарушение права на частную жизнь. Но канадское законодательство и судебная практика в этой сфере отличаются от британских.

Могут ли защитить Гарри и Меган канадские законы?

В Канаде действует закон о защите неприкосновенности частной жизни. А в провинции Британская Колумбия, где сейчас временно обосновались принц Гарри и Меган, действует свой собственный подобный закон Privacy Act.

На этот закон, очевидно, и опираются адвокаты, действующие от имени Гарри и Меган, предполагает адвокат Дэвид Фрейзер из канадской адвокатской конторы McInnes Cooper.

Но этот закон Британской Колумбии рассматривает нарушение частной жизни как гражданское, а не уголовное правонарушение, и даже в случае, если дело дойдет до суда, и папарацци будут признаны виновными, им грозит лишь относительно небольшой штраф, считает Дэвид Фрейзер. Хотя, продолжает он, за этим может последовать судебный запрет фотографам следить за Гарри и Меган и пытаться их фотографировать без разрешения.

Закон Британской Колумбии, однако, также рассматривает уголовным преступлением случаи постоянного преследования или проникновения в резиденцию потерпевшего без разрешения. Попытки фотографировать интерьер дома и находящихся в нем людей через окно при помощи телеобъектива.

Проблема в том, что канадское право прецедентное, и до сих пор канадские суды не рассматривали подобных дел в случаях с известными людьми и звездами. Большинство дел касались вуайеризма, когда, например, хозяева квартир или гостиниц прятали в спальнях скрытые камеры, говорит Дэвид Фрейзер.

Некоторые канадские суды рассматривают как нарушение закона так называемое "нарушение уединения" (intrusion on seclusion), но пока не ясно, последуют ли их примеру другие судьи.

Канадский адвокат Дан Бернетт, специализирующийся на связанных со СМИ вопросах, говорит, что согласно закону, фотографировать кого-то без их разрешения в общественном месте запрещено, если у этих людей было разумное ожидание приватности.

"Если речь идет о детях, или если фотограф прятался, то это будет учтено судом в пользу Меган", - говорит он.

С другой стороны, при определенных обстоятельствах право на неприкосновенность личной жизни может быть ограничено.

Канадские законы предусматривают исключения из общего правила защиты частной жизни, если обвиняемые выдвигают защиту на основе принципа общественного интереса, говорит канадский адвокат Райан Бергер, специалист по вопросам защиты права на частную жизнь.

"Несомненно, общество интересуется Гарри и Меган, даже если они больше не носят королевские титулы, но это не означает, что публикация фотографий отвечает общественным интересам", - говорит он.

Суд, рассматривающий подобное дело, может также принять во внимание принцип свободы прессы.

"Публикация чего-то не будет считаться нарушением права на неприкосновенность личной жизни, если это сделано в общественных интересах или представляет собой добросовестный комментарий, то есть, выражение мнения на основе известных комментатору фактов и без злого умысла исказить их", - цитирует адвоката из Ванкувера Роджера МакКончи Huffington Post.

А что, если фотографы прячутся в кустах? Можно на основании этого надеяться на выигрыш в суде? Адвокат из Ванкувера сомневается: "если они гуляют в лесу или в парке, то не имеет значения, сфотографировали их открыто или из кустов".

Не так, как в Великобритании

В Британии ситуация с защитой права на частную жизнь начала постепенно меняться в 1998 году с принятием Акта о правах человека Human Rights Act in 1998, в котором отдельно был прописан принцип уважения к личной и семейной жизни. Была создана Независимая комиссия, которая рассматривает жалобы на поведение журналистов и изданий, и имеет право их серьезно штрафовать. Меган в Британии ни разу не фотографировали без ее разрешения.

Кроме того, между королевской семьей и таблоидами в Британии действует неформальная договоренность - не фотографировать несовершеннолетних членов королевской семьи (кроме официальных мероприятий), не прятаться в кустах в надежде на хороший снимок и вообще вести себя подобающе.

Иногда эта договоренность нарушается, но не так часто, как это было еще в недавнем прошлом.

Таблоидная культура

Канадцы с удовольствием читают британские и американские таблоиды, раздувающие всевозможные реальные, а иногда и выдуманные скандалы. Но культуры таблоидного журнализма в стране нет, и сейчас как стражи порядка, так и адвокаты, и, возможно, скоро и судьи, просто не знают, что теперь делать и как интерпретировать существующее законодательство.

Кроме того, канадцы люди спокойные, если не сдержанные, и не любят вмешиваться в дела соседей. Во всех интервью с простыми гражданами в канадских СМИ звучат примерно одни и те же слова - пусть они себе тихо живут, а мы их трогать не будем.

Новостное агентство CHEK, базирующееся на острове Ванкувер, отказалось распространять сделанные папарацци фото Меган и Арчи (в понедельник Меган сфотографировали во время прогулки в парке с восьмимесячным сыном Арчи в слинге и двумя собаками, фотографии в частности перепечатели некоторые британские таблоиды).

По словам редактора Скотта Фи, агентство CHEK решило не использовать фотографии, потому что их читатели хотят, чтобы герцога и герцогиню оставили в покое.

Канадцев гораздо больше волнует другой вопрос - кто будет платить за охрану четы, пока та живет на территории Канады.

Вопрос в деньгах?

Не стоит забывать, что папарацци работают на самих себя и лишь затем продают сделанные ими снимки.

Интерес к Меган и Гарри столь велик по всему миру, что за фотографию лишь одного из них можно получить около 200 тысяч долларов. За фотографию всех троих членов семьи, на которой Арчи смотрел бы в камеру, можно требовать миллион.

Учитывая подобные суммы, папарацци вряд ли беспокоятся по поводу возможных судебных последствий или других мер.

Судебные тяжбы

Герцог и герцогиня уже несколько раз привлекали прессу к суду. В сентябре Гарри подал в суд в Лондоне на газеты Sun и Daily Mirror за то, что те, по его словам, использовали хакеров и взломали его телефон. Затем он и Меган подали в суд на Associated Newspapers, издающей газеты Daily Mail и Mail on Sunday, за нарушение их авторских прав.

В своем заявлении Гарри тогда написал: "Я больше всего боюсь, что история может повториться. Я видел, что происходит, когда к человеку относятся как к вещи. Я потерял маму, а сейчас перед моими глазами моя жена становится жертвой тех самых могущественных сил".

Тем не менее, и Гарри и Меган пресса также нужна, так как они хотят зарабатывать на своем бренде, а также продолжать работу с благотворительными организациями.

Специалист по пиару и прессе Ребекка Мэй считает, что советникам пары стоит обсудить стратегию общения Гарри и Меган со СМИ, чтобы, как минимум, канадская пресса была на их стороне.

"В конце концов, если они хотят, чтобы люди знали, каким именно благотворительным организациям они помогают, то им нужно, чтобы об этом сообщала пресса. С прессой надо быть открытым, и журналисты отнесутся к вам с уважением, если они поймут, каким именно правилам вы следуете", - говорит она.

Больше не высочества

Две недели назад принц Гарри и Меган неожиданно объявили о желании отказаться от статуса старших членов королевской семьи, что стало шоком даже для их ближайших родственников.

Кроме прочего, Гарри и Меган объявили, что будут стремиться к финансовой независимости.

Несколько дней спустя британская королева Елизавета II поддержала желание внука и его жены начать новую жизнь, а чуть позже Букингемский дворец объявил, что принц Гарри и Меган больше не будут использовать королевские титулы и перестанут получать государственные средства.

Это означает, что с весны 2020 года их больше нельзя будет называть "Их королевские высочества". При этом они останутся герцогом и герцогиней Сассекскими, а Гарри сохранит титул принца, который достался ему при рождении.

Гарри и Меган также заявили, что намерены вернуть 2,4 млн фунтов, потраченные из бюджета Великобритании на ремонт их дома в Виндзоре.