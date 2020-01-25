Известная исполнительница предстала на фотографиях в естественном образе. На ней надет облегающий комбинезон белого цвета, который подчеркивает стройную фигуру. В подписи к публикации звезда спросила у фанатов, стремятся ли они так же, как она, поддерживать тело в тонусе.
«Интересно, а кто из моих подписчиков поддерживает хорошую форму своего тела? Расскажите, что вы делаете? И те, кто не поддерживает, почему? - написала бывшая участница группы «ВИА Гра».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Интересно 🧐 а кто из моих подписчиков поддерживает хорошую форму своего тела? Расскажите, что вы делаете? И те кто не поддерживают, почему?)
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В комментариях к посту фолловеры артистки восхитились ее внешними данными, засыпав 37-летнюю блондинку комплиментами.