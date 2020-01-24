Брэд Питт рассказал о воссоединении с Дженнифер Энистон

Голливудский актер Брэд Питт отреагировал на слухи о его примирении с бывшей женой Дженнифер Энистон, сообщает Entertainment Tonight.

"Я не знаю. Я блаженно наивен и останусь в неведении", — заявил артист в ответ на вопрос журналиста о том, что он думает по поводу реакции СМИ и соцсетей на его возможное воссоединение со звездой "Друзей". Информация о том, что пара может возобновить отношения, появилась после церемонии награждения премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Awards). Внимание журналистов и поклонников привлекли совместные фотографии Питта и Энистон.

Как рассказал источник Entertainment Tonight, актер извинился перед бывшей женой за ошибки, допущенные во время их совместной жизни. "Он действительно взял на себя ответственность за свои ошибки, и это изменило их сегодняшние отношения. Они оба двигаются дальше", — поделился собеседник издания.

В декабре Питт дал интервью The New York Times, в котором отметил, что ему постоянно приписывают новые романы. Он пояснил, что не избегает отношений, но и не ищет никого специально.

Дженнифер Энистон и Брэд Питт поженились в 2000 году в Малибу. Спустя пять лет пара объявила о расставании. Отмечалось, что причиной разрыва мог стать роман актера с коллегой по фильму "Мистер и миссис Смит" Анджелиной Джоли, на которой Питт женился в 2014 году. В 2016-м Джоли подала на развод.