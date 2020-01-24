Лес у замка Пугачевой и Галкина оказался под угрозой вырубки

Лес вблизи особняка народной артистки СССР Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина могут вырубить ради возведения на его месте многоэтажных жилых домов, пишет Mash.

По информации Telegram-канала, юморист и его соседи по деревням Грязь, Липки и Синьково начали выступать против застройки.

Жительница Синьково Иветта Царева в интервью паблику рассказала о том, что леса вокруг деревни были переданы по лесной амнистии новому собственнику, который собирается перепродать их. С ее точки зрения, после сделки по их продаже там будут построены высотки.

"Я очень хочу, чтобы мои дети ходили в лес, а не ходили около человейников", - посетовала она.

В ходе разговора Царева отметила, что рядом с Синьково находится деревня Грязь, где живет Галкин, который также хочет сохранить лесной массив.

По данным канала, в годы Великой Отечественной войны в этом районе шли боевые действия, под землей до сих пор остаются тела погибших. К делу подключилось Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), в настоящее время оно судится с застройщиком.

Ранее соседи Галкина в интервью НТВ похвалили ведущего за заботу об окружающей среде.

"Деревьев насажал. Такая красота. Кислорода много", - поделилась подробностями одна из местных жительницы.

Общая площадь особняка Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь составляет 2300 кв. м, а построен дом на участке в один гектар. В доме насчитывается 6 этажей, есть подземная парковка, плавательный бассейн и семейный театр со сценой.