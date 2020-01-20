Мадонна отменила уже восьмой концерт своего мирового тура

Мадонна отменила очередной концерт, который должен был состояться в минувшее воскресенье в Лиссабоне в рамках гастрольного тура Madame X.

Об отмене концерта стало известно всего за 45 минут до его начала.

"С сожалением сообщаем, что Мадонна не сможет выступить сегодня вечером", - говорилось в сообщении, которое получили обладатели билетов. Сообщения пришли в 19:45 по местному времени, а концерт должен был начаться в 20:30.

"Очень жаль, что я вынуждена отменить [концерт] в этот вечер. Но я должна прислушаться к своему телу и отдохнуть", - говорится в сообщении 61-летней певицы в "Инстаграме".

Это уже восьмой концерт в рамках гастрольного тура, который отменяется из-за плохого самочувствия Мадонны. Нынешний гастрольный тур проводится в поддержку четырнадцатого студийного альбома певицы, Madame X.

Ранее во время одного из концертов в Сан-Франциско Мадонна рассказала поклонникам о травме колена и порванной связке.

На опубликованной на прошлой неделе видеозаписи с репетиции Мадонны в Лиссабоне видно, что у певицы на колени надеты бандажи, поддерживающие коленный сустав.

"Травмированная Madame X готовится к концерту... очень осторожно!", - так прокомментировала видеозапись с репетиции сама Мадонна.

Ранее Мадонна опубликовала в соцсетях фотографию, как она после концерта погружается в ванну с ледяной водой. По ее словам, холодная ванна помогает ей справиться с "невыносимыми болями", вызванными различными травмами.



Как отмечает корреспондент Би-би-си Джон Хэнд, можно было ожидать, что собравшиеся у входа в концертный зал поклонники певицы (многие из которых приехали на концерт своего кумира из разных стран мира) будут возмущены и раздосадованы. Однако, по его словам, большинство фанатов с пониманием отнеслись к решению Мадонны.

"Фанаты прекрасно знают, что Мадонна всегда работает с максимальной отдачей, а сейчас борется с сильными болями, но никогда не пойдет на компромисс и не будет выступать вполсилы", - отмечает Джон Хэнд.

Мадонна открыла европейскую часть тура Madame X 12 января в Португалии, где она теперь живет постоянно, и, казалось, чувствовала себя хорошо, общалась со зрителями и пила портвейн на сцене.

"Она дала отличный концерт, другим поклонникам просто не повезло", - говорит один из сотрудников концертного зала Coliseu в Лиссабоне.

Как ожидается, в Британию Мадонна приедет 27 января. В Лондоне у Мадонны запланировано 15 концертов.

В конце ноября Мадонна отказалась от трех концертов в рамках гастрольного тура, сославшись на состояние здоровья. Певица должна была выступить в Бостоне с тремя концертами с 30 ноября по 2 декабря.

В октябре певица также перенесла концерт в Нью-Йорке, сославшись на травму колена.

Мадонна известна тем, что крайне неохотно отменяет свои выступления. За 37 лет своей карьеры она отказалась выступить всего на нескольких концертах.

На церемонии во время принятия ее в Зал славы рок-н-ролла в 2008 году Джастин Тимберлейк вспоминал, что Мадонна во время совместных с ним выступлений делала ему уколы витамина B12, чтобы помочь справиться с болезненным состоянием.