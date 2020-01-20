Брежнева показала фото после слухов о разводе с Меладзе

Российская певица Вера Брежнева впервые за долгое время выложила в Instagram совместную фотографию с мужем — продюсером Константином Меладзе. Пара сейчас отдыхает в Италии. Брежнева рассказала, что она удивлена Италией, так как успела в одной ее части погулять на берегу моря без верхней одежды, а в другой — пешком взойти на залитые солнцем горы.

Ранее СМИ несколько раз сообщали, что Брежнева якобы рассталась с Меладзе, а у продюсера появилась новая пассия — бывшая солистка «ВИА Гры» Эрика Герцог. Сама Брежнева долгое время отказывалась комментировать данную информацию, но теперь все стало на свои места.

На фото Брежнева и Меладзе улыбаются. «А говорили что они разошлись, живут люди и наслаждаются жизни. И всё у них хорошо» - отреагировали на фото россияне. Стоит отметить, что в поездку по Италии Вера взяла свою десятилетнюю дочку Сару, которая успела покататься на лыжах по Альпам, и, судя по фото, тоже осталась довольна.