Удивительная страна 🇮🇹 За одну неделю я успела: - без верхней одежды погулять по берегу моря под ласковым солнцем в одной ее части, - затем в другой части два дня провела на фабриках, разрабатывая новые продукты и создавая новые коллекции для @verabeauty.official 💓 - а закончила неделю в горах, где, поднявшись пешком (в чиасполе) на вершину мы наслаждались видами и погодой! Какой кайф проводить время с пользой и с удовольствием ! КПД 10000% )) Скоро начинается рабочий сезон🚀 и нам есть, чем вас порадовать 💙

A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on Jan 19, 2020 at 9:20am PST