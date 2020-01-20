Ранее СМИ несколько раз сообщали, что Брежнева якобы рассталась с Меладзе, а у продюсера появилась новая пассия — бывшая солистка «ВИА Гры» Эрика Герцог. Сама Брежнева долгое время отказывалась комментировать данную информацию, но теперь все стало на свои места.
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Удивительная страна 🇮🇹 За одну неделю я успела: - без верхней одежды погулять по берегу моря под ласковым солнцем в одной ее части, - затем в другой части два дня провела на фабриках, разрабатывая новые продукты и создавая новые коллекции для @verabeauty.official 💓 - а закончила неделю в горах, где, поднявшись пешком (в чиасполе) на вершину мы наслаждались видами и погодой! Какой кайф проводить время с пользой и с удовольствием ! КПД 10000% )) Скоро начинается рабочий сезон🚀 и нам есть, чем вас порадовать 💙
На фото Брежнева и Меладзе улыбаются. «А говорили что они разошлись, живут люди и наслаждаются жизни. И всё у них хорошо» - отреагировали на фото россияне. Стоит отметить, что в поездку по Италии Вера взяла свою десятилетнюю дочку Сару, которая успела покататься на лыжах по Альпам, и, судя по фото, тоже осталась довольна.