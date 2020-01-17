Марина Хлебникова рассказала о неизлечимой болезни

Российская певица Марина Хлебникова в интервью изданию «Собеседник» рассказала о состоянии своего здоровья.

По словам артистки, неизлечимую болезнь ей диагностировали еще пятнадцать лет назад, но раскрывать подробности недуга она не желает. За последнее время исполнительница хита «Чашка кофею» сильно похудела из-за болезни, однако в настоящее время ей удается держать вес под контролем.

"Моих истинных поклонников вообще не парит, в каком я весе. Их больше интересует, как я выступаю. Ну да, я худенькая, и что? Нужно об этом орать?" - заявила 54-летняя знаменитость.

Заслуженная артистка России также добавила, что с аппетитом у нее все в порядке. Но без отдыха работать трудно - уже долгое время Марина не может съездить в отпуск.

С точки зрения певицы, тяжелая болезнь не является поводом для нее уходить со сцены. Звезда также призналась, что все еще надеется встретить любимого мужчину.

Напомним, что в 2018 году в жизни Марины Хлебниковой произошла трагедия. В ночь на 1 октября умер экс-супруг певицы. Антона Логинова нашла мертвым в своей квартире сама Марина. На фоне трагических событий звезда 90-х попала в больницу с расстройством психики. Хлебникова даже не смогла присутствовать на похоронах бывшего мужа. Логинов оставил предсмертную записку, в которой написал, что Марина была смыслом ее жизни. Кроме того, мужчина подробно расписал, какие шаги необходимо предпринять после его смерти, где находится завещание, банковские счета, флешки с фонограммами другие вещи.

Хлебникову и Логинова связывали теплые отношения. Мужчина входил в состав музыкального коллектива Марины, а в последнее время также являлся ее концертным директором. В декабре 2017 года Антон перенес тяжелый инсульт. После случившегося мужчине понадобился постоянный уход, и Хлебникова забрала его жить к себе. Затем состояние Логинова начало ухудшаться. Как рассказал друг погибшего, он злоупотреблял лекарствами и пил большое количество валокордина.