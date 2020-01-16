Модель Пунтус рассказала, как выпала из окна квартиры внука Михалкова

Российская модель Ксения Пунтус, выпавшая из окна квартиры внука режиссера Никиты Михалкова, пришла в себя и рассказала предысторию инцидента. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Модель рассказала, что встречается с внуком Михалкова Андреем Баковым около полутора месяцев. Девушка призналась, что любила сидеть в его квартире на подоконнике с ноутбуком. В тот злополучный вечер модель выпила, села у окна и сорвалась, потеряв равновесие.

Отметим, что в ее вещах полицейские обнаружили сильнодействующие препараты для похудения, которые в сочетании с алкоголем могли дать непредсказуемый эффект.

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Пунтус заверила следователей, что её бойфренд ничего не видел. Баков также подтвердил, что о падении подруги узнал только от участкового. Ранее он заявил полицейским, что не заметил произошедшего, потому что был пьян и спал.

Утром 11 января Ксения Пунтус выпала из окна квартиры в доме на Трехпрудном переулке. Накануне несчастного случая модель проводила время с Баковым в одном из московских баров, после чего поехала к нему домой.

Девушку нашли под окнами многоэтажки и доставили в больницу в тяжелом состоянии с ушибами и переломами. Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В среду, 15 января, источники сообщили, что Ксения пошла на поправку, и её перевели из реанимации в отделение травматологии.