Фото Ходченковой без макияжа восхитило фанатов

Знаменитая российская актриса театра и кино Светлана Ходченкова опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок без макияжа и фотошопа. Фанаты артистки восхитились естественной красотой знаменитости.

На выложенном в Сеть портретном снимке кинодива запечатлела себя без мейкапа. У 36-летней звезды в кадре распущены волосы, а со лба стекают капли воды. Судя по всему, фотография не подвергалась обработке в специальном фоторедакторе. Настолько "честный" снимок не смог оставить равнодушными фолловеров актрисы.

Интернет-пользователи в комментариях к посту завалили Ходченкову многочисленными комплиментами. Многие подписчики написали о том, что Светлана обладает "нереальной" красотой. Кроме того, подписчики отметили, что заслуженной артистке России больше идет, когда она не пользуется косметикой.