Шнурову предсказали скорую смерть из-за скандального клипа "Ленинграда"

Православный общественный деятель Сергей Алиев заявил, что музыканту Сергею Шнурову грозит "скоропостижная и внезапная кончина" из-за клипа группы "Ленинград" под названием "i_$uss" («Иисус»). Об этом Алиев рассказал на своем Youtube-канале.

По словам Алиева, скорую смерть Шнурову предсказали афонские старцы, с которыми он общался. Они попросили его передать свое предсказание музыканту лично, однако поскольку у Алиева не оказалось возможности встретиться с ним, то он решил передать ему услышанное через видеообращение в Сети.

После выхода видео на песню «i_$uss» группу обвинили в оскорблении чувств верующих. Теперь, по словам Алиева, «спастись» от скорой смерти у Шнурова есть только один способ: нужно удалить клип со всех интернет-платформ.

Алиев добавил, что ему не сложно найти Шнурова и поговорить с ним «по-мужски». По его словам, многие его знакомые среди офицеров, спортсменов, «покаявшихся и непокаявшихся разбойников» единогласно говорят, что с музыкантом-«богохульником» не нужно «церемониться». Сначала, по словам автора видеообращения, он был против силового способа заставить артиста подумать о Боге, однако с тех пор он передумал встречаться с ним.

Общественный деятель также напомнил Шнурову о судьбе другого «богохульника», екатеринбургского журналиста Максима Бородина, который писал о российских наемниках в Сирии и о коррупции. Бородин погиб в результате падения с балкона. Алиев отметил, что предупреждал журналиста о возможной божьей каре за «кощунства».

«Решай, хочешь ли ты быть с богом или оказаться в аду», - сказал он, обращаясь к Шнурову.

Клип «i_$uss» вышел в июне 2019 года. В видео показано, как молодая девушка перед походом в ночной клуб принимает наркотики, после чего внутри заведения ей мерещится Иисус в несколько комичном виде.