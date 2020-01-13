58-летняя Екатерина Андреева поразила поклонников фото в купальнике

58-летняя телеведущая программы «Время» Екатерина Андреева не испугалась поместить свою фотографию в купальнике с элитного термального курорта в Швейцарии, где она сейчас отдыхает. Ее подписчики в Instagram пришли в восторг и назвали телеведущую не иначе, как "нимфа".

"Если я хочу обновиться - я ныряю в минеральную воду в с головой", - написала Андреева в сопроводительном сообщении к фотографии, где она предстала сидящей на бортике термального бассейна на фоне заснеженных Альп.

"Где- то там наверху в швейцарских горах ,недалеко от Андерматта, граф Суворов добывал Ледниковое молоко (Gletschermilch) и поил своих солдат при тяжелом переходе через Альпы", - отметила Андреева, говоря об окружающих ее горах.

Но поклонники в основном вспоминали не Суворова, а комментировали шикарную форму телеведущей: "Какая девочка красивая.Катя Вы прекрасны"; "Красиво！И Катерина как русалка"; "Богиня!!!".

Кроме посещения термальных источников Екатерина Андреева уже долгие годы занимается йогой и пилатесом.