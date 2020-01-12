Нет смысла лечить: онкобольную Заворотнюк отправили домой

Последние месяцы звезда "Моей прекрасной няни", по данным СМИ, провела в медицинском учреждении. При этом ее родные и близкие хранили молчание о положении дел.

Однако теперь врачи пришли к мнению, что лечить 48-летнюю знаменитость дальше бессмысленно. Доподлинно неизвестно, перешел ли рак у Анастасии Заворотнюк в терминальную стадию или болезнь удалось победить.

Примечательно, что еще недавно медики не разрешили артистке встретить новогодние праздники дома. Ее состояние оценивалось как тяжелое, поэтому было принято решение оставить женщину в больнице. Но родным и близким разрешили ее навещать, передает News.ru.

По другой версии, Анастасия Заворотнюк и ее семья больше не могут оплачивать лечение артистки в медицинском учреждении. При этом родные актрисы опровергают сообщения о сборе средств.

Ранее близкие звезды опубликовали в ее инстаграм-аккаунте пост, в котором передали поклонников новогоднее поздравление артистки. Они отметили, что Анастасия передала привет и поблагодарила за поддержку всех неравнодушных.