Молодая жена Петросяна хочет родить ему пятерых детей
Gazeta.ru
11.января 2020 13:01
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Evgenijaus Petrosiano gyvenimo akimirka
Foto: Instagram
Помощница юмориста Евгения Петросяна и, предположительно, его новая супруга Татьяна Брухунова ответила в Instagram на вопрос о детях.
Подписчик предложил 30-летней Брухуновой родить 74-летнему Петросяну пятерых детей. "Пять? Спасибо! Будем стараться", — цитирует женщину "Рен ТВ".
Сейчас Татьяна Брухунова отдыхает в Финляндии. Впервые информация о пятой свадьбе Евгения Петросяна появилась в СМИ в начале декабря 2019 года.
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